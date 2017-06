Hört hier HAIMs neue Single „Little Of Your Love“

Falls Ihr noch nicht wisst, was Ihr mit dem heutigen längsten Tag des Jahres anfangen sollt: Hört Euch einfach die neue Single von HAIM und die anderen zwei neuen Songs in Dauerschleife an. „Little Of Your Love“ ist nämlich wie schon die erste Single „Want You Back“ ein nahezu perfekter Sommersoundtrack. Ein eingängiger Popsong sowieso, aber von HAIM haben wir ja auch nichts anderes erwartet.

HAIMs neues Album SOMETHING TO TELL YOU erscheint am 7. Juli 2017. Vor „Little Of Your Love“ veröffentlichten die drei Schwestern bereits den Song „Want You Back“ sowie, als Studio- und als Liveversion. „Right Now“.

„SOMETHING TO TELL YOU“ von HAIM – Artwork und Tracklist:

01. Want You Back

02. Nothing’s Wrong

03. Little Of Your Love

04. Ready For You

05. Something To Tell You

06. You Never Knew

07. Kept Me Crying

08. Found It In Silence

09. Walking Away

10. Right Now

11. Night So Long