Mit Interpol, Wolfmother und Christine & The Queens: Hurricane und Southside 2019 kündigen 30 weitere Bands an

Foto: Getty Images, Matthew Baker. All rights reserved.

Christine & The Queens tritt 2019 bei Hurricane und Southside auf

Das Hurricane Festival feiert 2019 seine 23. Ausgabe. Vom 21. bis zum 23. Juni werden wieder mehr als 73.000 Musikfans den Eichenring im niedersächsischen Scheeßel säumen und eines der größten Festivals Deutschlands besuchen. Heute haben die Veranstalter in einer zweiten Bandwelle 30 neue Acts im Line-up bestätigt. Nach den bereits bestätigten vier Headlinern Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen und The Cure kommen mit Macklemore und Tame Impala offiziell zwei weitere dazu.

Nachdem in der ersten Bestätigungswelle ausschließlich Bands mit männlichen Mitgliedern und Solokünstler angekündigt wurden und der Veranstalter FKP Skorpio für dieses Booking in der Kritik stand, haben es nun immer neun Bands mit fast ausschließlich weiblicher Beteiligung und Solokünstlerinnen ins Line-up geschafft: Unter anderem werden Christine & The Queens, Alma, Alice Merton, Gurr, Skinny Lister, Sofi Tukker, Steiner & Madlaina, Sookee und Black Honey beim Hurricane und Southside auftreten.

Außerdem neu angekündigt: Festival-Shows von Interpol, Wolfmother, Steve Aoki, Parkway Drive, Cigarettes After Sex, Royal Republic, Descendents, Faber, La Dispute, Bear’s Den, Zebrahead, Die Höchste Eisenbahn, LAUV, Leoniden, Pascow, Neonschwarz, Enno Bunger, Moguai und Alex Mofa Gang.

Hurricane und Southside 2019: Alle bisher bestätigten Acts hier in der Übersicht

Foo Fighters Mumford & Sons Die Toten Hosen The Cure Macklemore Tame Impala Steve Aoki AnnenMayKantereit Parkway Drive Interpol Bilderbuch Papa Roach Wolfmother Bosse Frank Turner & The Sleeping Souls Enter Shikari The Wombats 257ers Trettmann The Streets Christine & The Queens Cigarettes After Sex Royal Republic Descendents Faber Bausa Ufo361 Die Orsons Alice Merton Muff Potter OK Kid Sofi Tukker Fünf Sterne Deluxe Yung Hurn La Dispute Me First & The Gimme Gimmes Bear’s Den Teesy Zebrahead LAUV Die Höchste Eisenbahn Leoniden Alma Schmutzki Montreal Pascow Neonschwarz Enno Bunger Skinny Lister Moguai Gurr Sookee Alex Mofa Gang Black Honey Steiner & Madlaina

Das Hurricane Festival findet vom 21. bis zum 23. Juni 2019 auf dem Eichenring in Scheeßel statt. Tickets gibt es ab sofort auf der Webseite des Festivals zu kaufen. Ein Kombiticket für alle drei Festivaltage und Einlass zum Campingplatz kostete in der zweiten Verkaufsphase 169 Euro. Der Preis wird bis zur finalen 4. Verkaufsphase auf 189 Euro ansteigen. Seit dem 13. Oktober läuft die 3. Verkaufsphase, in der Eintrittskarten 179 Euro kosten.

Das Zwillingsfestival Southside findet zur gleichen Zeit in Neuhausen ob Eck statt – mit dem selben Line-up.