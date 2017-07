14 von 21

Platz 4 – Straßburg: In Straßburg soll es schon bald „Superhighways“ für Fahrradfahrer geben, um Bike-Enthusiasten das Vorankommen in der Innenstadt sowie in den Randbezirken noch leichter zu machen. In den letzten Jahren haben die Bemühungen der Stadt dazu geführt, dass inzwischen 16 Prozent der Einwohner regelmäßig mit dem Rad unterwegs sind.

Foto: AFP/Getty Images, PATRICK HERTZOG. All rights reserved.