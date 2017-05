Iggy Pop bringt seine drei ersten Soloalben auf Vinyl heraus

Dieses Jahr wird nicht nur Iggy Pop selbst ein rundes Jubiläum gefeiert haben: Am 21. April wurde er 70 Jahre alt, seine ersten zwei Soloalben werden 2017 immerhin 40 Jahre alt. THE IDIOT und LUST FOR LIFE erschienen beide 1977, ein Jahr später folgte die Live-Platte TV EYE. Alle drei Alben entstanden unter Mitwirkung von David Bowie, über den Pop uns im Interview 2013 sagte, dass sie schon lange keine Busenkumpel mehr seien, und alle drei Alben werden nun auf Vinyl neu aufgelegt.

Die originalen analogen Tapes von THE IDIOT, LUST FOR LIFE und TV EYE wurden dazu erstmals remastered und erscheinen auf farbigem Vinyl am 2. Juni 2017. Vorbestellungen sind bereits möglich, dazu gibt es passende Jutebeutel.