Im Stream: Taylor Swifts neue Platte MIDNIGHTS (inklusive sieben zusätzlicher Tracks)

Das neue Album MIDNIGHTS von Taylor Swift ist am Freitag (21. Oktober) erschienen. Überrascht wurden die Fans wenige Stunden nach Veröffentlichung um Mitternacht mit einer zweiten Version ihrer LP, die sieben zusätzliche Tracks enthält. Alle Stücke hört ihr hier.

Auf Social Media erklärt die Musikerin, dass es sich bei MIDNIGHTS um ein „visual album“ handelt, also ein Werk mit Videos und Kurzfilmen. In den Clips sind unter anderem Laura Dern und Haim zu sehen. Umgesetzt hat ihre Idee Rina Yang, mit der sie auch für den Kurzfilm „All Too Well“ kooperierte. Der Trailer zur Video-Serie ist bereits erschienen, die erste Veröffentlichung wird zu „Anti-Hero“ sein und (in Deutschland) auf YouTube am Freitag (21. Oktober) um 14 Uhr Premiere feiern.

Here’s the teaser trailer for the videos I’ve made for Midnights 🌌 Thank you @amazonmusic for premiering this, the first video for Anti-Hero will be out tomorrow at 8am ET. And Midnights will be here SO SOON!!!https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/xzmqXa5Cqy — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

MIDNIGHTS (3AM EDITION) – Oder auch: Die Stücke, die es nicht auf das Album geschafft haben

Wenige Stunden nach Veröffentlichung hat Taylor Swift eine zweite Version ihres Werks mit dem Titel MIDNIGHTS (3AM EDITION) mit sieben zusätzlichen Songs hochgeladen. Dazu schreibt sie auf Instagram: „Überraschung! Für mich ergeben die 13 Songs auf MIDNIGHTS das perfekte Konzeptalbum. Trotzdem gab es einige Songs, die auf dieser Reise und um die magischen 13 Tracks zu finden, ebenso entstanden sind. Ich nenne diese die ‚3am Songs‘. Ich wollte gerne mehr Einblicke aus unserem kreativen Prozess mit euch teilen. Es ist jetzt 3 Uhr Nachts und jetzt erhaltet ihr besagte Einblicke.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift)

Einblicke in den Aufnahmeprozess und die Themen auf MIDNIGHTS

Mitproduziert hat MIDNIGHTS Jack Antonoff, unter anderem Sänger bei Bleachers. Das Duo hat auch die letzten fünf Alben (1989 (2014), FOLKLORE (2020), EVERMORE (2020), FEARLESS (TAYLOR’S VERSION) (2021), RED (TAYLOR’S Version) (2021)) gemeinsam erarbeitet.

Über den Prozess und die Kooperation mit ihrem Kollegen schreibt Swift: „Er ist ein Freund für’s Leben und wir machen schon seit Jahrzehnten gemeinsam Musik. Dennoch ist das hier unser erstes Album, welches nur wir beide zusammen gemacht haben. Wir hatten bereits ein paar Ideen, aber MIDNIGHTS hat einfach geflowt. (…) So haben Jack und ich dann die Nächte in New York verbracht, wo wir jede Nacht Aufnahmen gemacht haben, lange aufgeblieben sind und alte Erinnerungen wieder haben aufleben lassen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Taylor Swift (@taylorswift)

Taylor Swift im TV und auf Tour

Am Montag (24. Oktober) wird Taylor Swift in der Show „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ zu Gast sein. Am Freitag (28. Oktober) ist sie Gast der „Graham Norton Show“.

Nach dem Video zu „Anti-Hero“ soll das zweite „album visual“ am Dienstag (25. Oktober) erscheinen – zu welcher Nummer, verrät Swift jedoch noch nicht.

Angeblich soll auch eine UK-Tour in Planung sein. Termine liegen noch nicht vor.

Hier könnt ihr das Werk Swifts hören: