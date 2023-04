Indigo De Souza spielt exklusives Deutschland-Konzert

Die Indie-Rock-Singer-Songwriterin kommt im Zuge ihrer Tour für eine Show im Juli nach Deutschland. Musikexpress präsentiert das Konzert in Berlin.

Indigo De Souza veröffentlicht am 28. April mit ALL OF THIS WILL END ihr drittes Studioalbum. Mit diesem geht die 25-Jährige anschließend auf Nordamerika- und Europa-Tour und kommt dabei in der Bundeshauptstadt vorbei.

Der Vorverkauf für die Show am Montag, dem 3. Juli im Berliner Privatclub startet am 26. April. Bereits vergangenen August spielte die Musikerin in Berlin (Prachtwerk).

Indigo De Souza

Die US-Amerikanerin veröffentlichte mit „Younger & Dumber“, „Smog“ und „You Can Be Mean“ bereits drei Songs aus ihrem kommenden Album. Die aktuelle Platte ANY SHAPE YOU TAKE (2021) wurde von ihr selbst und Bon-Iver-Produzent Brad Cook co-produziert, ihr Debüt feierte sie 2016 mit der EP BOYS.

Ihr neues Album wurde in der aktuellen MUSIKEXPRESS-Ausgabe zur Platte des Monats gekürt. ME-Autorin Sonja Matuszczyk fasste zusammen: „Das Sad Girl packt die Sachen und visiert neue Ufer an: Optimistischer Indie-Rock über die Zweifel an der beschissenen Welt.“