International Music Award 2019: Vorverkauf beginnt – sichert Euch jetzt Tickets für den IMA

Es ist Zeit für einen neuen Musikpreis. Einen Musikpreis, wie es noch keinen gab. Einen Musikpreis, bei dem die Preisträger und ihre Botschaften im Mittelpunkt stehen. Beim INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) wird mit einem neuartigen Konzept bewusst mit alten Traditionen gebrochen. Statt langer Reden gibt es musikalische Emotionen und statt Konservenmusik Live-Atmosphäre und eine außergewöhnliche Kombination von Künstlern. Die ganze Veranstaltung wird live im Internet gestreamt, aber natürlich könnt und sollt Ihr auch vor Ort live dabei sein.

Am 22. November 2019 ist es so weit, das ist der Tag, an dem der ersten IMA verliehen wird. Durch den Abend wird US-Star und Multitalent Billy Porter führen. Billy Porter beeindruckt nicht nur mit seinen unverwechselbaren Red-Carpet-Outfits auf der Met Gala und den Academy Awards. Er ist vor allem aus Ryan Murphys Erfolgsserien „American Horror Story’’ und „Pose’’ bekannt und wurde für letztere bei den diesjährigen Emmy Awards als „Outstanding Drama Actor’’ ausgezeichnet. Des Weiteren war er in Filmen und Serien zu sehen wie „American Horror Story: Apocalypse“, „The Get Down“, „The Humbling“ und „The Broken Hearts Club“.

Um die Vorfreude zu steigern, werden bis zum 22. November 2019 weitere Artists, Acts und Gäste angekündigt. Sichert Euch aber schon jetzt Euer Ticket für den IMA und markiert den Termin dick im Kalender.

Über den IMA

Der International Music Award (IMA) ist ein Musikpreis von Leuten, die Musik lieben – für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen von Axel Springer Mediahouse, inhaltlich begleitet von Rolling Stone.

Für das IMA-Panel und Board aus internationalen Künstlerinnen und Künstlern, Expertinnen und Experten, aus renommierten Journalistinnen und Journalisten sind Engagement, Innovationskraft und Mut im Zweifel entscheidender als Musikgenres oder Verkaufszahlen, wenn sie sich auf die Suche nach den ersten Preisträgerinnen und Preisträgern in sechs von acht Kategorien machen. Zudem können Musikfans ihre Gewinner in der Publikums-Kategorie Performance wählen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am 22. November von Fans, Künstlern und prominenten Laudatorinnen und Laudatoren durch eine glamouröse Live-Show mit Live-Stream in der Berliner Verti Music Hall gefeiert.