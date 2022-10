Iranische Nachrichtenagentur trollt Britney Spears auf Twitter

Eine iranische Nachrichtenagentur hat es auf Britney Spears abgesehen, weil die Sängerin sich für die Rechte iranischer Frauen ausgesprochen hat.

Spears schrieb am Sonntag (16. Oktober) auf Twitter, sie und ihr Mann stünden zu den Menschen im Iran, die für ihre Freiheit kämpfen. Sam Asghari, iranischer Schauspieler und der Mann von Britney Spears, teilte ihren Post dazu noch auf Instagram. Ihr Tweet erhielt 27.000 Retweets – und auch die Nachrichtenagentur Islamic Republic News Agency (IRNA) meldete sich mit einer Antwort für die Sängerin. Die IRNA versucht allem Anschein nach, die 40-Jährige als unzurechnungsfähig darzustellen:

„Die amerikanische Sängerin Britney Spears wurde 2008 aufgrund ihrer mentalen Probleme in die Vormundschaft ihres Vaters gestellt. Sie gaben Britneys Vater die Kontrolle über ihre Finanzen und überließen ihm zur Kontrolle sogar intime Aspekte wie ihre Schwangerschaft, Heirat und den Besuch ihres Teenager-Sohns“, schrieb die IRNA in einem Tweet am Dienstag (18. Oktober).

American singer @BritneySpears was placed under her father’s conservatorship in 2008 due to her mental health problems. That gave Britney’s father control over her finances and even her personal life aspects such as pregnancy, remarriage and visits to her teenage sons.#MahsaAmini pic.twitter.com/mmimVJwS4Z

