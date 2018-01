Ist der Oscar-Kanditat „Shape of Water“ nur ein Plagiat? Ein Kurzfilm sorgt für Diskussionen

Am Dienstagmittag werden in Los Angeles die Oscar-Nominierungen bekanntgegeben. Hoffnungen auf zahlreiche Auszeichnungen wird sich fortan „The Shape of Water“ machen dürfen. Die Fantasy-Liebesgeschichte von Guillermo del Toro hat bereits bei den Golden Globes zwei Trophäen gewonnen, von vielen anderen Jurys wurde der Film als bester des Jahres ausgezeichnet. Doch wenige Wochen vor der Oscar-Verleihung flammt eine Diskussion auf: Ist „The Shape of Water“ ein Plagiat?

Ein reddit-Nutzer hat vor wenigen Tagen den niederländischen Kurzfilm „The Space Between Us“ aus dem Jahr 2015 gefunden und nicht zu übersehende Parallelen zwischen „The Space Between Us“ und „The Shape of Water“ ausgemacht. So werden in beiden Filmen Fischwesen von einer Putzfrau aus einer Forschungseinrichtung befreit, im Finale sind das befreite Wesen und die Putzfrau dann in einer innigen Szene unter Wasser zu sehen – einige Shots aus dem Kurzfilm scheinen sogar 1:1 in del Torros Film übernommen zu sein.

„The Shape of Water“ startet am 15. Februar in den deutschen Kinos, in einer Presse-Vorstellung konnten wir den Film bereits sehen. Und ja: Ganze Sequenzen und Kameraeinstellungen aus dem nur wenigen Minuten langen Kurzfilm scheinen es direkt in del Torros preisgekrönten Film geschafft zu haben. Allein der Vergleich zwischen Kurzfilm und Trailer zum Hollywood-Produkt zeigt, wie nah sich die Filme sind.

Bei der Plagiatsdebatte, die es folglich im Internet gibt, wird von del Torros Fans betont, dass dessen Film ja bereits länger in der Mache sei als 2015. Ein Tweet des Regisseurs zeige beispielsweise, dass er die Idee zum Film bereits 2011 hatte:

Shape of Water- first birthed over a looong breakfast with @DanielDKraus in 2011. It shows next week at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/iFNGuBAs1T — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 23, 2017

Die direkte Übernahme von gewissen Kameraeinstellungen und dem „Tonfall“ der Szenen erklärt dies allerdings noch nicht. Für etwas Ruhe in die aufkommende Debatte um vermeintliche Plagiate sorgt ein Statement der Niederländischen Filmakademie, die del Torro in Schutz nimmt. Man habe sich beide Filme noch einmal angesehen und dabei festgestellt, dass sowohl „The Shape of Water“ als auch „The Space Between Us“ über eine eigene Identität verfügen. Das Statement in voller Länge findet ihr hier:

After recently screening The Shape of Water and following conversations that took place in a very constructive and friendly atmosphere, The Netherlands Film Academy believes that both The Shape of Water and our short, The Space Between Us, have their own very different identities. They have separate timelines of development and are not in any conceivable way interlinked or related. The students and The Space Between Us team were very excited and grateful to have the opportunity to actively discuss the creative inspirations of both films in a personal conversation with Mr. Del Toro. We cordially discussed our films and our common roots in mythology and the fantastic (and some themes which Mr. Del Toro has previously dwelled on Hellboy I and II). We have learned a lot from the contact with an extremely gifted and creative filmmaker and wish The Shape of Water continued success.