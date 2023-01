Jamie xx beendet die Arbeit an seinem neuen Album

Jamie xx auf dem „A Way Out West" Festival in Schweden, 2022.

Jamie xx, Produzent und Mitglied der britischen Band The xx, hat in einem Interview eröffnet, dass sein zweites Soloalbum erscheinen wird. Er befinde er sich in der „Phase finalen Mixens“. Allerdings nannte er weder ein genaueres Zeitfenster für die Veröffentlichung, noch verriet er den Albumtitel.

Sein Debütalbum als Solokünstler IN COLOUR ist 2015 erschienen. Die lange Zeit zwischen diesem und dem kommenden Album begründete er damit, dass er in dieser Zeitspanne auch am aktuellen The-xx-Album I SEE YOU (2017) und am Soloalbum seines Bandkollegen Oliver Sim HIDEOUS BASTARD (2022) gearbeitet habe. Außerdem habe er verstanden, dass er einfach „sehr langsam“ sei und die Arbeit in diesem Tempo sehr genieße.

Auf Nachfrage von Lucy Smith, Moderatorin des australischen Radiosenders „triple j“, nannte er seine Zusammenarbeit mit der australischen Dance- und Elektroband The Avalanches als Inspiration für sein eigenes Schaffen. Vor allem ihre Art zu samplen habe ihn tief beeindruckt. Gemeinsam haben sie den Song „Wherever You Go“ von der 2020 erschienenen Platte WE WILL ALWAYS LOVE YOU produziert. Auch auf seinem eigenen Album wird es ein The-Avanlanches-Feature geben, sagte er weiterhin. Einige Solo-Songs aus der bald zurückliegenden langen Schaffensphase sind bereits veröffentlicht.

In den vergangenen Jahren war Jamie xx immer wieder auch als DJ aktiv und als Solokünstler auf Tour. Bandkollege Oliver Sim hat aber bereits vor einiger Zeit versichert, dass auch von The xx weiterhin Musik erscheinen werde.