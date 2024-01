Jodie Foster hätte Prinzessin Leia in „Star Wars“ sein können

Die damals 14-jährige Schauspielerin war bereits bei einem Disney-Film unter Vertrag.

Carrie Fisher wird für immer als die ikonische Prinzessin Leia in der Filmgeschichte in Erinnerung bleiben. Doch es stellt sich heraus, dass die Rolle beinahe von einer anderen Schauspielerin übernommen worden wäre. Jodie Foster hat am Mittwoch (17. Januar) in der „Tonight Show With Jimmy Fallon“ enthüllt, dass sie 1977 die Gelegenheit hatte, die Rolle in „Star Wars“ zu bekommen. Allerdings verhinderte eine Disney-Verpflichtung ihre Teilnahme an dem Sci-Fi-Film.

„Sie wollten eine jüngere Prinzessin Leia“

In dem Gespräch mit Fallon bestätigte die zweifache Oscar-Preisträgerin die Gerüchte: „Ja, [die Rolle] wurde mir angeboten. Sie wollten eine jüngere Prinzessin Leia, aber ich hatte einen Termin-Konflikt. Ich drehte einen Disney-Film und wollte nicht einfach abspringen, weil ich bereits unter Vertrag war.“

Zu diesem Zeitpunkt war Jodie Foster 14 Jahre alt und hatte im Vorjahr mit Martin Scorsese den Film „Taxi Driver“ gedreht.

„Vielleicht hätte ich andere Haare gehabt. Vielleicht in Form einer Ananas“

Obwohl sie nicht explizit den Disney-Film erwähnte, der sie von der Teilnahme an „Star Wars“ abhielt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Körpertausch-Komödie „Freaky Friday“ aus dem Jahr 1976. Die Rolle der Prinzessin Leia ging schließlich an die damals 19-jährige Carrie Fisher, die damit den Durchbruch als Hollywood-Schauspielerin schaffte.

In Bezug auf ihre verpasste Chance äußerte sich Foster respektvoll gegenüber Fishers Leistung: „Sie hat einen tollen Job gemacht. Ich weiß nicht, wie gut ich gewesen wäre. Vielleicht hätte ich andere Haare gehabt. Vielleicht in Form einer Ananas.“