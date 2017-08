Jonathan Davis (Korn) im Blind Date: „Die Toten Hosen mochte ich schon immer!“

Korn sind seit ein paar Monaten wieder ziemlich im Gespräch. Grund ist nicht etwa ihr zwölftes (!), im Oktober 2016 erschienenes Album THE SERENITY OF SUFFERING, sondern ein personeller: Weil ihr Bassist Fieldy aus persönlichen Gründen ausfiel, haben sie im Frühjahr 2017 prominenten und sehr jungen Ersatz eingestellt. Mit ihnen stand plötzlich der zwölfjährige Ty Trujillo auf der Bühne. Der Nachname legt es bereits nahe, die Ähnlichkeit tut ihr Übriges: Ja, Ty ist der Sohn des Metallica-Bassisten Rob Trujillo, und von dem hat er offenbar sehr früh sehr viel gelernt. So viel, dass er live mit Nu-Metal-Legenden mithalten kann. Und so viel, dass darüber jüngst eine Dokumentation gedreht wurde, die Ihr hier im Stream sehen könnt:

QED: Auch an dieser Stelle geht es um Korns Nachwuchspersonal, nicht aber um ihre Musik. Wie gut, dass man mit ihnen aber auch über andere Bands sprechen kann!

Ihr wolltet schon immer wissen, was Korn-Sänger Jonathan Davis von Bilderbuch, Die Antwoord, Babymetal, Rae Sremmurd, Jan Delay, Beyoncé, Helene Fischer und den Toten Hosen hält? Wir auch. Deshalb haben wir ME-Redakteur Andreas Meixensperger zum nächtlichen Blind Date in die Konzertkatakomben der US-Band geschickt, um genau das herauszufinden. Und vor Ort kein Wort über Wunderkind Tye verloren.

Spoiler: Davis, ein eigentlich sympathischer Kerl, hält Die Atzen für eine kennenswerte deutsche Band! Kennt sich ansonsten aber ziemlich gut aus und sagt sogar über Helene Fischer: „Im Tourbus würde ich das jetzt nicht pumpen, aber ein guter Song ist ein guter Song. Menschen wollen nun mal die immergleichen Strukturen, deswegen ist bestimmte Musik ja so erfolgreich.“

Jonathan Davis (Korn) im Blind Date:

Kamera und Schnitt: Ines Punessen

Korn auf Deutschland-Tour 2017:

M’era Luna Festival (12.08.)

Summerbreeze Festival (19.08.)

Saarlandhalle (21.08.)