Joy Division: Ian Curtis‘ Grab in Macclesfield beschädigt

Auf der „Joy Division Central“-Twitterseite sind Fotos veröffentlicht worden, die wohl beweisen, dass die Grabstätte von Joy-Division-Sänger Ian Curtis Vandalismus zum Opfer gefallen ist. Eine der Gehplatten des Grabes wurden entfernt. Die Platte diente unter anderem als Unterbringung für Blumensträuße, hatte jedoch keinerlei Inschrift oder dergleichen. Der Sänger liegt auf dem Friedhof von Macclesfield in England begraben.

The top stone on Ian Curtis’s memorial has been removed, without the cemetery’s knowledge.

Ian’s inscribed memorial stone was stolen in 2008 and a replacement securely cemented in place. It appears attempts were made to remove this as well.

Photos (C) Ian Seivwright pic.twitter.com/GB8ilUui0e

