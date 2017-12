„Jurassic World 2: Fallen Kingdom“-Trailer: Höher, schneller, Dinosaurier

Niemand hat nach einem Reboot der „Jurassic Park“-Reihe gefragt, der erste Trailer zum Reboot sah furchtbar aus, die Kritiken waren verhalten. Und dann bewiesen Chris Pratt und fleißige Special-Effects-Menschen, dass die Reihe um den Dinosaurier-Park noch längst nicht tot ist. 2015 startete „Jurassic World“ in den Kinos, wurde zum Publikumsliebling und steht nun auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das Sequel zum Soft Reboot (Hollywood ist kompliziert geworden) wird nun am 7. Juni 2018 in den Kinos starten und heißt „Jurassic World: Fallen Kingdom“.

Der erste Trailer zum Film ist nun erschienen, er zeigt selbstverständlich viel Action, noch mehr Saurier und die Stars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard. Jeff Goldblum, bekannt aus dem allerersten „Jurassic Park“ (1993) kehrt als Malcom zurück und sorgt für Nostalgie. Den Trailer könnt Ihr Euch hier anschauen:

In „Fallen Kingdom“ droht ein Vulkanausbruch die abermals von den Menschen wiederbelebten Dinosaurier auszulöschen. Also müssen Pratt und Dallas Howard in den Vergnügungspark zurückkehren – und dort halt die ganze Zeit vor den Tieren flüchten.