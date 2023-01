Kanye West soll wieder geheiratet haben

Der als Antisemit beschuldigte Rapper Kanye „Ye“ West soll geheiratet haben. Dies haben Quellen des Magazins „TMZ“ angeblich bestätigt. Noch gibt es keine offizielle Äußerung über eine „vor Kurzem privat abgehaltene Zeremonie“. Auch ein offizielles Trauungsformular liegt wohl nicht vor.

Bei der Frau an seiner Seite soll es sich um die Designerin und Architektin Bianca Censori handeln. Sie ist schon seit 2020 für Wests Marke „Yeezy“ tätig und hat in der Vergangenheit immer wieder Events besucht, bei denen auch er anwesend war. Bereits am Anfang dieser Woche waren Bilder aufgetaucht, die beide im Hotel „Waldorf Astoria“ in Los Angeles zeigen. Sie betraten das Hotel gemeinsam und hielten sich an den Händen, auf einem der Fotos trägt Ye einen Ehering.

Im Dezember 2022 hatte Kanye West, auf dem Höhepunkt seiner als antisemitisch einzuordnenden Hasstirade auf Instagram einen Song veröffentlicht. Er trägt den Titel „Censori Overload“. Dies könnte ein früher Hinweis auf die Beziehung beider gewesen sein. Im Text des Songs nimmt er Bezug auf seine Äußerungen, rappt aber auch, die Bibel würde ihm verbieten Sex zu haben, bevor er (wieder) verheiratet sei. Von seiner eigenen Instagram-Seite wurde der Song wieder gelöscht, er ist jedoch noch verfügbar.

Im November 2022 war die Scheidung von Kanye West und Kim Kardashian finalisiert worden. Die beiden hatten sich bereits im Februar 2021 getrennt. Wegen der rapiden Abnahme öffentlicher Auftritte nach seinen Äußerungen in den vergangenen Monaten gab es zuletzt Spekulationen, er sei untergetaucht.