Kelly Osbourne und Slipknot-DJ Sid Wilson haben ein Kind bekommen

Slipknot-DJ Sid Wilson und Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne, haben ihr erstes Kind, einen Jungen namens Sidney, bekommen. Sie bestätigten erst vor einigen Monaten, dass sie in einer Beziehung sind, nachdem sie zuvor 23 Jahre lang befreundet waren.

Kellys Mutter Sharon teilt als Erste Informationen zur Geburt

Die Nachricht zur geglückten Entbindung des Sohnes wurde von Osbournes Mutter Sharon in ihrer Fernsehsendung „The Talk“ bekannt gegeben: „(…) [Sie sind] einfach so, so toll. So großartig. [Kelly] löscht kein einziges Foto von ihm. Nein, und ich bin so stolz auf Kelly.“

„When my son lets me, he doesn’t let me do it too much because I spoil the kids too much and he has to deal with them when I drop them off!“@MrsSOsbourne opens up about life as a grandparent and says daughter Kelly and grandchild Sidney are doing „so great“. pic.twitter.com/B50D246bto — The Talk (@TheTalkUK) January 3, 2023

Kelly Osbourne: „Es ist einzig meine Angelegenheit, jegliche Informationen zu meinem Baby zu teilen“

Osbourne gab ihre Schwangerschaft im Mai 2022 bekannt, indem sie auf Instagram ein Foto von sich neben einem Ultraschallbild teilte. Damals schrieb die 38-Jährige: „Ich weiß, dass es in den letzten Monaten hier sehr ruhig war, also dachte ich, ich teile mit euch allen, warum… Ich bin überglücklich zu verkünden, dass ich eine Mama werde.“

In einem Interview mit „Entertainment Tonight“ erklärte sie, dass ihr Vater während ihrer Schwangerschaft „jedem“ stolz erzählt habe, dass sie einen Jungen bekomme, bevor sie selbst die Gelegenheit dazu hatte. „Und ich sagte nur: ‚Ach, Dad, komm schon.‘ Aber ich muss sagen, dass er jeden Tag dieses kleine Lied singt und tanzt, wie aufgeregt er ist, und er ist so aufgeregt, dass es ein Junge ist“, führte sie weiter aus. „Es ist der erste – von mir und meinem Bruder ist es der erste Junge – also plant er [Ozzy Osbourne] all diese Dinge.“ Sidney ist sein zehntes Enkelkind: Vier sind von seinem Sohn Jack, während die Kinder aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley, Jessica und Louis, drei bzw. zwei Nachfolger*innen auf die Welt gebracht haben.

Kelly Osbourne teilte erstmalig am Mittwoch (04. Januar) ein Statement zur Geburt ihres Sohnes in einer Story auf Instagram, in der sie schrieb: „Ich bin noch nicht bereit, ihn mit der Welt zu teilen. Es ist einzig meine Angelegenheit, jegliche Informationen zu meinem Baby zu teilen.“ Möglicherweise bezieht sie sich hierbei unter anderem auf ihre eigenen Eltern, durch die immer wieder vereinzelte Informationen zur Entbindung an die Öffentlichkeit geraten.

Ein Slipknot-Update

In der Zwischenzeit hat Wilsons Slipknot-Kollege Shawn „Clown“ Crahan erklärt, dass das verschollene Album LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW noch in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte. Es wurde im Jahr 2008, zur gleichen Zeit von ALL HOPE IS GONE, aufgenommen – und die Band hat die Veröffentlichung seit vier Jahren angepriesen. In einem Gespräch mit „NME“ im Jahr 2020 verriet Clown, dass sie es beinahe zu Weihnachten 2019 veröffentlicht hätten, sich aber letztendlich dagegen entschieden haben, weil sie nicht wollten, dass es mit ihrem sechsten Studioalbum WE ARE NOT YOUR KIND kollidiert. Wer außerdem schon immer mal wissen wollte, wie Slipknot als Pop-Punk-Band klingen würden, wird hier fündig.

Ihr jüngstes, siebtes Werk THE END, SO FAR ist vergangenes Jahr erschienen und gibt es hier zu hören: