Killer Mike über Verhaftung: „Alle meine Helden waren in Handschellen“

Zur Festnahme bei den Grammys soll es aufgrund eines „übereifrigen“ Security-Mitarbeiters gekommen sein.

Eigentlich hätte der Rapper Killer Mike bei den Grammys 2024 zu den absoluten Gewinnern des Events zählen sollen. Gleich dreimal wurde er am 04. Februar mit einem Award ausgezeichnet – in den Kategorien „Best Rap Performance“, „Best Rap Song“ und „Best Rap Album“. Der Abend nahm allerdings eine unerwartete Wendung, als der 48-Jährige noch vor Ort in Handschellen abgeführt wurde. Killer Mike meldete sich kurz nach dem Vorfall mit einem Statement zu Wort und klärte auf, was seiner Meinung nach wirklich passiert war. Nun hat er in einem Interview die Situation erneut noch etwas weiter ausgeführt.

Aber noch mal zum Verständnis:

Der Musiker erzählte via „Billboard“, dass sich die Situation an der Arena ein Missverständnis gewesen wäre. Er habe sich eine Zeit lang in einem anderen Bereich des Venues in Los Angeles aufgehalten und wurde, als er in den extra markierten Sicherheitsbereich zurückzukehren wollte, vom Personal aufgehalten. Die Security wollte seinen Zugangsausweis sehen, woraufhin es zu einem Streit kam und der HipHop-Künstler in Handschellen abgeführt wurde. Wirklich konkret wurde er jedoch zu dem Zeitpunkt nicht.

„Zuversichtlich, dass ich letztendlich von allem Fehlverhalten freigesprochen werde“

Laut „NME“ teilte die Polizei von Los Angeles nach der Festnahme mit, dass der Rapper im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb des Veranstaltungsortes in Gewahrsam genommen wurde. Die Anzeige folgte dann auch wegen Körperverletzung. In seinem Statement sagte der 48-Jähriger, dass er „von allem Fehlverhalten freigesprochen werden“ wolle.

„Übereifrige“ Security?

Während eines Auftritts bei „The View“ sprach Killer Mike am 12. Februar nun noch einmal über die Ereignisse und sagte, dass der Backstage-Bereich nach der Preisverleihung überfüllt gewesen sein soll. Kombiniert mit überschwänglichen Grammy-Gewinner:innen und einem „übereifrigen“ Security-Mitarbeiter sei es dann zu dem Vorfall und der Festnahme gekommen.

Hier spricht Killer Mike über seine Festnahme bei den Grammys:

Mehr Respekt bitte

Er ging wieder nicht näher auf Einzelheiten ein, erklärte aber: „Alle meine Helden waren in Handschellen – Malcolm, Martin, Mandela, Medgar. Ich bin mit der gleichen Würde und dem gleichen Respekt hinausgegangen, mit dem ich hineingegangen bin, und ich würde die Leute bitten, sich das einfach zu Herzen zu nehmen.“

Eine neue Info, wie es um die Anzeige steht, gibt es aktuell nicht von Killer Mike.