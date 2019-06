„Kosmos Chemnitz – Wir bleiben mehr“: Festival gegen Fremdenhass feiert im Juli Premiere

View this post on Instagram

KOSMOS CHEMNITZ – WIR BLEIBEN MEHR am 4. Juli 2019 . . Am 4. Juli 2019 wird Chemnitz kosmo(s)politisch: dann startet das neue, innerstädtische Festival KOSMOS CHEMNITZ – WIR BLEIBEN MEHR. Es greift den kulturellen und solidarischen Impuls auf, den 65.000 Besucher*innen und mehr als 1 Mio. Zuschauer*innen beim Livestream von #wirsindmehr gesetzt haben. Gemeinsam mit der Stadt und den lokalen Kulturakteur*innen will der KOSMOS CHEMNITZ den gesellschaftlichen Dialog in Chemnitz fortführen. . . KOSMOS CHEMNITZ – WIR BLEIBEN MEHR findet am 4. Juli 2019 kostenfrei, draußen und drinnen mit über 40 Spielflächen in Chemnitz statt. Beispielhafte Programmpunkte sind Open Air Bühnen für Musik, Artistik und Comedy, sowie weitere Musik-Spots im innerstädtischen Raum, Dokumentationen und Filmpremieren, die Bespielung ungewöhnlicher Orte wie Waschsalon, Panoramarestaurant Dorint Hotel oder Galeria Kaufhof mit Vorträgen, Lesungen oder Diskussionen u.v.m. . . Wir sehen uns am 04. Juli 2019 in Chemnitz! . . #kosmoschemnitz #wirbleibenmehr #july4th #chemnitz #markyourcalendars #highlyrecommended #seeyouthere #kostenfrei #draußen #drinnen #stadt #events #kultur #musik #dialog #konzert #lesung #sport #comedy #openair