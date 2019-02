Liam Gallagher live am 22. Mai 2018 in London

2009 gründete Liam Gallagher sein Modelabel „Pretty Green“. Jetzt will der zweiterfolgreichste Fußballclub Kroatiens, Hajduk Split, den ehemaligen Oasis-Sänger verklagen.

Die Anschuldigung: Für das Logo seiner Kollektion habe sich Gallagher unerlaubterweise am Logo des Fußballvereins bedient. In einem offiziellen Statement teilte der Club mit: „Hajduk hat für die Modekollektion von Gallagher keine Erlaubnis zur Verwendung unserer Marke erteilt. Unsere Anwälte werden den Fall untersuchen.“

Es stimmt: Emblem, Flagge und Schrift der beiden Logos weisen extreme Ähnlichkeiten auf. Ob es wirklich zum Prozess kommen wird, ist fraglich. Gerüchteweise soll Liam außerdem von seinem Bruder Noel verklagt worden sein, da Liam in seiner kommenden Doku „As It Was“ Oasis-Songs und Filmmaterial nutzen soll, deren Rechte allerdings bei Noel liegen.

Oasis haben sich 2009 getrennt. Liam Gallagher hat im Oktober 2017 sein Solodebüt AS YOU WERE veröffentlicht. Im selben Monat erschien mit WHO BUILT THE MOON? das vierte Album von Noel Gallagher’s High Flying Birds.