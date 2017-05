„La La Land“ kommt als Live-Konzert nach Deutschland

Es war zu Beginn des Jahres der große Hype-Film: „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen. Zwar hat es am Ende nicht für den großen Oscar-Regen gereicht, aber die Musik des Films wurde mehrfach ausgezeichnet. Und die Songs sind auch das, was vom Film übrig bleibt. Oder erinnert sich jemand an irgendeine Zeile von Ryan Gosling? Eben.

Nun geht der Film auf Tour, zumindest die Musik daraus. Mit einem Orchester und einem Chor werden „Another Day of Sun“ und alle anderen Lieder des Films auf deutsche Bühnen gebracht. Nur die Wartezeit ist etwas lang. Im Januar 2018 kann man die Show hierzulande (und in der Schweiz und in Österreich) sehen.

Die Termine für „La La Land in Concert“:

3. Januar 2018 – Linz, TipsArena

4. Januar 2018 – Graz, Stadthalle

5. Januar 2018 – Wien, Stadthalle

6. Januar 2018 – Wien, Stadthalle

7. Januar 2018 – Regensburg, Donau-Arena

8. Januar 2018 – Berlin, Tempodrom

10. Januar 2018 – Stuttgart, Beethovenhalle

11. Januar 2018 – Hamburg, Mehr! Theater

Tickets für die Shows gibt es hier.

Und hier gibt es den Soundtrack des Films auf Spotify: