Letzte Folge „Circus Halligalli“: ProSieben hat den Termin für das Show-Finale bekanntgegeben

Seit 2013 und in insgesamt neun Staffeln haben Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt auf ProSieben die Grenzen des guten Humors und des schlechten Geschmacks ausgelotet. Zu Beginn dieses Jahres haben die Moderatoren von „Circus Halligalli“ dann angekündigt, dass die Sendung im Sommer 2017 enden wird. Nachvollziehbar: Viele Ideen und Gags haben sich mittlerweile wiederholt, die Quote stellt die Verantwortlichen beim Sender auch nicht mehr mehr vollends zufrieden.

In der letzten Staffel sollten nun noch einmal alle guten Ideen der Redaktion umgesetzt werden, mit dem Goslinggate zur Goldenen Kamera gelang noch einmal ein Coup, der tagelang für Schlagzeilen sorgte. Nun befinden sich Moderatoren und Zuschauer auf den letzten Metern, ProSieben hat den Termin für die finale Sendung der Show angekündigt. Am 20. Juni 2017 wird die allerletzte Episode von „Circus Halligalli“ gesendet. Zumindest die Uhrzeit deutet nicht auf eine besondere Sendung hin: Es bleibt bei 22:10 Uhr am Dienstag.

Die Moderatoren bleiben dem Sender erhalten

Vor dem Ende der Show wird es noch eine Live-Ausgabe anlässlich des Red Nose Day geben (30. Mai). Dazu werden noch zwei Ausgaben von „Das Duell um die Geld“ zu sehen sein. Die erste wird heute (16.Mai) gezeigt, Rapper Kollegah ist beispielsweise zu Gast. Die letzte Ausgabe dieser Show in der Show kommt am 13. Juni.

Die Moderatoren Joko und Klaas bleiben ProSieben nach dem Ende von „Circus Halligalli“ noch erhalten. Neue Ausgaben von „Die Beste Show der Welt“ und „Joko und Klass – Das Duell um die Welt“ werden noch in diesem Jahr ausgestrahlt.