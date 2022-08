Lizzo zeigt neues Video zu „2 Be Loved (Am I Ready)“

Lizzo hat eine neue Single inklusive Video veröffentlicht: Im Clip zum Popsong „2 Be Loved (Am I Ready)“ sehen wir die Sängerin in einem Brautkleid. Als sie einen Anruf von Beyoncé, nein, pardon, ihrem wartenden Feyoncé, LOL, kriegt, macht sie sich aus dem Staub und im Cabrio auf in die Wüste. Regie führten Christian Breslauer und Lizzo selbst.

„2 Be Loved (Am I Ready)“ ist nach „About Damn Time“ die zweite offizielle Single aus Lizzos viertem Album SPECIAL, das am 15. Juli 2022 erschien. Im Musikexpress 07/2022 haben wir Lizzo unsere Titelgeschichte gewidmet. „2 Be Loved (Am I Ready)“ erschien als Radiosingle in Italien bereits am 18. Juli und in den USA am 1. August. Das Video dazu feierte am 15. August seine Premiere. Für ihren Song „Grrrls“ stand Lizzo zuvor wegen einer bestimmten Textzeile in der Kritik – und reagierte souverän.