Loredana und Ufo361 veröffentlichen „Kein Hunger“ – Album MEDUSA hier im Stream

Foto: YouTube / Loredana. All rights reserved.

Pünktlich zu ihrem neu erschienenen Album MEDUSA, schickt Loredana das Musikvideo zu dem Song „Kein Hunger“ hinterher. Feature-Gast ist Rapper Ufo361.

Loredana ist des Wirbels um ihre Person womöglich ein wenig überdrüssig geworden. Nach öffentlich breit getretenen Trennungsgeschichten, Betrugsskandalen, Gerichtsprozessen und nicht enden wollenden Shitstorms, hatte die Rapperin und Influencerin in diesem Jahr sicherlich genug Dramen auf der Habenseite. Ein anderes, wenn auch trivialeres Problem, dass die Musikerin noch zu haben scheint, sind andauernde Angebote von Verehrern oder Leuten, die sich wichtig machen wollen. In ihrem aktuellen Song „Kein Hunger“ zusammen mit Ufo361, macht Loredana unmissverständlich klar: Ihre Nummer kriegt man nicht einfach mal so. Der Song ist die fünfte Single-Auskopplung aus ihrem aktuellen Album MEDUSA.

Auch Einladungen zum Essen schlägt sie lässig in den Wind, sogar dann wenn Hummer und Kaviar auf der Karte stehen. Der Song ist gleichsam eine Absage an männliche Überheblichkeit und womöglich die Quittung für ein turbulentes Jahr, das Loredana sicherlich schon genug serviert hat. Bekanntermaßen hat auch nicht alles davon gut geschmeckt. Und irgendwann ist man halt auch einfach satt.

Das Album MEDUSA ist seit dem 11. Dezember auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.