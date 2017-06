Luke Skywalkers Lichtschwert aus „Star Wars“ wird versteigert

In der jüngsten Episode der „Star Wars“-Reihe spielte das blaue Lichtschwert Luke Skywalkers eine große Rolle. Wie gelangte es in den Besitz von Maz Kanata? Und warum löst es bei Rey Flashbacks aus? Das Schwert ist ein zentrales Objekt in der Sternensaga – und kann bald Euch gehören.

Denn in „Das Erwachen der Macht“ benutzte Regisseur J.J. Abrams ein Duplikat des Lichtschwerts, das Original gehört seit dem Drehende von „Das Imperium schlägt zurück“ 1980 dem Produzenten Gary Kurtz. Und der gibt das Stück Filmgeschichte nun zum Verkauf frei.

In einer Auktion, die zwischen dem 26. und 28. Juni in Los Angeles stattfindet (und bei der man sich telefonisch beteiligen kann) wird das Lichtschwert versteigert. Bei der „The Profile Hollywood Auction 89“ erhoffen sich die Veranstalter einen Erlös von 150.000 bis 250.000 US-Dollar. Des Weiteren wird eine Original R2-D2-Einheit versteigert, dazu auch Requisiten von „Aliens“ sowie der erste Vertrag, den Marilyn Monroe bei 20th Century Fox unterzeichnet hat.