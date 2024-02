Madonna entfernt Luther Vandross aus Aids-Opfer-Gedenken ihrer Tour

Der Nachlass des Sängers hatte sie darum gebeten, sein Bild nicht mehr auf der Leinwand zu zeigen.

Während ihrer aktuellen „Celebration“-Tour zollt Madonna bekannten Persönlichkeiten Tribut, die an Aids oder Folgen der Erkrankung gestorben sind. Bei ihrem Konzert am 24. Februar projizierte sie dabei ein Bild des Sängers und Produzenten Luther Vandross auf eine Leinwand. Nach dem Abend meldete sich jedoch sein Nachlass bei der Sängerin, damit sie das Foto entfernen lässt.

Bisher zeigte die „Queen of Pop“ während ihres Songs „Live to Tell“ bereits Bilder verschiedener Prominenter. Unter den Geehrten waren etwa Fotograf Herb Ritts, Queen-Frontmann Freddie Mercury und der Künstler Keith Haring. Das Gesicht von Luther Vandross soll allerdings nicht noch einmal gezeigt werden – aus dem Grund, dass man bei ihm nie HIV festgestellt hätte.

Madonnas Live-Hommage während „Live to Tell“ in Antwerpen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Luther Vandross verstarb 2005 an den Folgen eines Schlaganfalls, den er zwei Jahre zuvor erlitten hatte. Obwohl wir Madonnas Anerkennung für die durch Aids verlorenen Leben zu schätzen wissen, wurde bei Luther NIE AIDS oder das HIV-Virus diagnostiziert“, gab ein Vertreter des Nachlasses gegenüber „Page Six“ bekannt. In der Erklärung hieß es weiter: „Wir sind uns nicht sicher, woher sie oder ihr Produktionsteam falsche medizinische Informationen erhalten haben, die das Gegenteil behaupten. Wir sind derzeit in Kontakt mit ihrem Management, um Luther Vandross von der Ehrung zu entfernen.“

Die Vertreter:innen von Madonna haben daraufhin erklärt, dass sie das Bild nicht mehr zeigen würden.