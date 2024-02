Queen: Gibt es Freddie Mercury bald als Hologramm?

Es gibt Spekulationen über eine Queen-Show mit einem Hologramm des Sängers.

Mercury Songs Limited – die Organisation, die die Rechte an den Solowerken des Sängers besitzt – soll Berichten zufolge Schutzrechte an Freddie Mercurys Namen für Virtual Reality und 3D angemeldet haben. Deshalb tauchen nun Spekulationen zu einer Hologramm-Show mit dem verstorbenen Queen-Frontmann auf.

Die Zeitung „The Sun“ hat die Unterlagen erhalten und berichtet, dass sie „immersive virtuelle 3D-, Augmented- und Mixed-Reality-Erlebnisse“ für „virtuelle Umgebungen“ abdecken. Damit scheint es also möglich, dass Mercury bald als digitaler Avatar auf die Bühne zurückkehren könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Sänger nach seinem Tod 1991 auf der Bühne abgebildet wird. 2022 wurde eine optische Täuschung des Frontmanns während der „Rhapsody Tour“ von Queen + Adam Lambert gezeigt.

Brian Mays Meinung zur potentiellen Hologramm-Show

Obwohl es mit der Einreichung von „Mercury Songs Limited“ wahrscheinlich scheint, dass Queen bald wieder „in Originalbesetzung“ auf der Bühne steht, hat sich Gitarrist Brian May zuvor bereits kritisch dieser Idee gegenüber geäußert. In einem Podcast der „Graham Norton Radio Show“ sagte May: „Wir haben über Hologramme von Freddie gesprochen und sie uns angeschaut, [aber] wir lieben es, live und gefährlich zu sein. Das ist unser Schwerpunkt.“ Er ergänzte, dass die Band die Show erst dann zum Leben erwecken möchte, wenn sie alle gestorben sind.

Er fuhr fort: „Wir haben ein bisschen was mit Freddie … Ich singe normalerweise ‚Love of My Life‘ und Freddie kommt rein und gesellt sich am Ende zu mir, wenn wir unsere Live-Shows machen. Aber es ist kein Hologramm, es ist nur eine Art von Old-School-Technologie, die wir irgendwie mögen.“