Madonna singt erstmalig „Express Yourself“ auf ihrer Tour (Video)

Der Akustik-Performance in Boston ging eine Dankesrede an ihre Kinder voraus.

Die Setlist von Madonnas „Celebration“-Tour ist lang. Knapp zwei Stunden lang dauern ihre Konzerte, in denen sie (ungefähr) 35 ihrer Songs, ohne feste Band darbietet. Der 1989er Hit „Express Yourself“ war bisher jedoch kein Teil davon. Das änderte sich beim Konzert in Boston: Dort spielte die 65-Jährige am 8. Januar den Dance-Pop-Song das erste Mal während ihrer Tournee.

Wir befinden uns im dritten Akt von Madonnas „Celebration“-Tour. An der Stelle, an der sie normalerweise ein Akustik-Cover von Gloria Gaynors Disco-Hymne „I Will Survive“ aus dem Jahr 1978 spielt, bot die Sängerin dem Publikum im TD Garden einen überraschenden Unplugged-Durchlauf durch die Hälfte ihrer LIKE-A-PRAYER-Single „Express Yourself“.

Ein Fan-Video zeigt, wie Madonna vor der überraschenden Darbietung eine Bierflasche hob, um 2024 mit „Dankbarkeit und Wertschätzung“ zu begrüßen, bevor sie eine Akustikgitarre in die Hand nahm und ihren gigantischen Leder-Cowboyhut für einen Moment beiseite legte, um sich das Instrument umzuhängen. „Ich habe zu viele Requisiten … ich fühle mich wie in einem Salon und jeder johlt und brüllt“, scherzte die Sängerin. Dann bedankte sie sich dafür, dass sie jeden Abend mit ihren vier „wunderschönen, talentierten, intelligenten und eigensinnigen Kindern“ auf der Bühne stehen kann.

„Ich bin sehr dankbar, denn sie brauchen mich vielleicht als Mutter – aber ich muss zugeben, dass ich sie brauche“, sagte sie. „Und ich brauche euch, und wir brauchen einander, denn Familie ist nicht nur das, wo man hineingeboren wird. Familie ist die Familie, die man sich schafft. Und wenn du dich als Teil meiner Familie fühlst, mach das Licht an deinem Telefon an.“

Dann sang sie mit Hilfe des Publikums eine A-cappella-Strophe des Lieds „This Little Light of Mine“ aus den 1920er Jahren. Anschließend sagte die Künstlerin, dass sie dem Publikum zwar sagen wolle, was sie brauche, aber auch, was sie nicht brauche. Daraufhin stimmte sie „Express Yourself“ an. In dem Track geht es darum, dass Frauen materiellen Reichtum ablehnen und stattdessen für sich selbst einstehen.

Seht euch die Akustik-Version hier an:

Die „Queen of Pop“ befindet sich aktuell auf der Nordamerika-Etappe ihrer Tournee. Zuvor wurde über Konzerte dieser Reihe zum 40. Jubiläum ihrer Karriere berichtet, dass viele ihrer absoluten Hits nicht Teil der Set-Liste sind. „Papa Don’t Preach“, „Like A Virgin“, „Material Girl“, „Express Yourself“, „Take a Bow“, „Who’s That Girl“, „This Used To Be My Playground“ und sogar „Music“ waren beispielsweise nicht Teil des Berlin-Konzerts am 28. November. „Man darf davon enttäuscht sein, aber Madonnas Mut zur Lücke verdient Respekt“, berichteten wir.