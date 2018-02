Maifeld Derby 2018 bestätigt neue Bandwelle

Das Maifeld Derby geht vom 15. bis zum 17. Juni 2018 in die achte Runde und wird auch in diesem Jahr wieder von Musikexpress präsentiert. Jetzt hat das Festival endlich die zweite Bandwelle bestätigt und es gibt erneut viele Gründe in diesem Jahr in Mannheim mit dabei zu sein.

Neu dazu kommen: The Kills, Black Rebel Motorcycle Club, Jon Hopkins live, Rhye, Neurosis, Kat Frankie, Wolves In The Throne Room, Gus Dapperton, This Is The Kit, Goldroger, Leyya, Chocolat, 5K HD, V.O., Phantom, Winter, Criminal Body, Heads., MALM, Euternase, Hysterese, Die Rauchenden Spiegel, Bawrence Of, Aralia, Franka, BAL, Luke Noa, Finn Lynden und Gringo Mayer.

Als Headliner für das Festival-Finale am Sonntag wurden bereits im Januar die Eels angekündigt. Außerdem können wir uns freuen auf: Deerhunter, Ibeyi, Aldous Harding, Klangstof, Kreisky, All Them Witches, Yellow Days, Young Fathers, Alex Cameron, Dälek, Sam Vance-Law und Mikaela Davis.

Auf die Hauptacts für Freitag und Samstag dürfen wir gespannt bleiben, aber die dritte Bandwelle kommt bestimmt.

3-Tages-Tickets kosten je 105 Euro. In der vierten „Early Horse Phase“ gibt es sogar noch Karten für 100 Euro pro Person.