7 neue Alben, die Ihr diese Woche nicht verpassen solltet

Shame, die Band hinter unserem Album der Woche, hat vor allem dadurch überzeugt, Missstände gelungener zu kritisieren, als so manche PolitikerInnen. Punk ist nämlich quicklebendig, wie ME-Autor Dominik Sliskovic in seiner Rezension befindet. Außerdem stellen wir in dieser Woche die neuen Alben von View, Feine Sahne Fischfilet, Haiyti, Gregor McEwan, Arrows of Love und Black Rebel ­Motorcycle Club vor.

Unser Album der Woche: SONGS OF PRAISE von Shame

Außerdem sind am 1. Januar 2018 folgende Alben erschienen:

2017 sind unter anderem all diese Alben hier erschienen, die uns bereits bekannten Neuerscheinungen 2018 findet Ihr in dieser Übersicht.