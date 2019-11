Mando Diao auf Deutschlandtour: Wir verlosen Tickets und ihr neues Album BANG auf Vinyl

Das wird Dich auch interessieren





Mando Diao sind immer noch around: Das nun schon neunte Album der Schweden trägt den Namen BANG und ist am 18. Oktober 2019 erschienen. Am 15. November veröffentlichte die Band das Musikvideo zu ihrer neuen Single „Don’t Tell Me“. In dem Song geht es um Machtmissbrauch und dass man sich das alles nicht einfach so gefallen lassen sollte. „Klar haben wir eine Verantwortung für unseren Planeten. Wir sind Eltern, haben Kinder, die auf der Erde groß werden sollen“ so Mando Diao über „Don’t Tell Me“.

Mehr als 1500 Gigs in über 30 Ländern hat die Band nach eigenen Angaben in ihrer bisherigen Karriere gespielt. Im November kommen Mando Diao mit ihrem neuen und neunten Studioalbum BANG auf Tour nach Deutschland.

Mando Diao live 2019 — hier sind die Deutschlandtermine:

22.11. Hamburg – Sporthalle

23.11. Wiesbaden – Schlachthof

24.11. AT-Wien – Arena

26.11. CH-Zürich – Xtra

28.11. Dresden – Alter Schlachthof

29.11. München – Tonhalle

30.11. Köln – Palladium

01.12. Berlin – Columbiahalle

Mando Diao wurden 2002 im schwedischen Borlänge gegründet. Seitdem haben sie in wechselnder Besetzung insgesamt neun Alben veröffentlicht. Mit furiosen Konzerten haben sich die Schweden seit ihrem Debütalbum BRING ‚EM IN von 2002 auf internationale Bühnen hochgespielt. Die Idee zur aktuelle Platte BANG sei tatsächlich bei Festival-Gigs und beim Feiern entstanden, so der Gitarrist der Band, Jens Siverstedt.

Verlosung

Zum Start von Mando Diaos Deutschlandtour verlosen wir zwei exklusive Fanpakete, jeweils bestehend aus:

1x das aktuelle Album auf Vinyl

1×2 Tickets zu einem Konzert in der Stadt Eurer Wahl

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld den Titel von Mando Diaos aktuellem Album ein. Wichtig: In Klammern hinter das Lösungswort schreibt Ihr bitte den Namen der Stadt, in der Ihr Mando Diao live sehen wollt.