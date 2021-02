Marilyn Manson zeigte Phoebe Bridgers seinen „Vergewaltigungsraum“

Nachdem Evan Rachel Wood ihr Schweigen über Marilyn Manson gebrochen hat und ihn öffentlich als Missbrauchstäter bezeichnete, meldeten sich mindestens vier weitere Frauen zu Wort. Auch sie beschuldigten Manson sexueller Übergriffe, des psychologischen Missbrauchs und der Nötigung. Indie-Rock-Sängerin Phoebe Bridgers äußert sich nun ebenfalls zu den Anschuldigungen und teilt ihre eigenen Erfahrungen mit Manson.

Phoebe Bridgers erzählte am Donnerstag, den 4. Februar, via Twitter, von der Erfahrung, die sie mit Marilyn Manson als Teenager hatte. In ihrem Tweet schrieb sie über einen Besuch in Mansons Haus und wie ihr das gezeigt wurde, was Manson den „Vergewaltigungsraum“ nannte.

„Ich war mit einigen Freunden in Marilyn Mansons Haus, als ich ein Teenager war“, schrieb Bridgers. „Ich war ein großer Fan. Er bezeichnete einen Raum in seinem Haus als den „r*pe room“, ich dachte, das sei nur sein schrecklicher Frat-Boy-Humor. Ich habe aufgehört, ein Fan zu sein.“ Im gleichen Tweet äußert sie auch deutlich ihre Unterstützung für die Frauen: „Ich stehe zu allen, die sich gemeldet haben.“

Jedoch merkt Bridgers an, dass Mansons Verhalten schon lange bekannt war und auch sein Label gewusst habe, wie er mit den Frauen umging: „Das Label wusste es, das Management wusste es, die Band wusste es.“

Am Montag erst distanzierte sich Mansons Label Label Loma Vista Recordings von den Anschuldigungen und ließ den Künstler fallen. Sie würden Mansons aktuelles Album nicht länger promoten und auch in Zukunft nicht mehr mit ihm arbeiten. Darauf scheint sich Bridgers in ihrem Post zu beziehen. Bridgers auf Twitter: „Sich jetzt zu distanzieren und so zu tun, als sei man schockiert und entsetzt, ist verdammt erbärmlich.“

I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.

I stand with everyone who came forward.

— traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021