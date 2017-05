„Marionetten“ von Xavier Naidoo und Söhne Mannheims: Lest hier den kompletten Songtext

Vor einigen Tagen haben die Söhne Mannheims, deren Frontmann und mutmaßlich politischer Taktgeber Xavier Naidoo ist, ein Lied namens „Marionetten“ veröffentlicht. Und einige Textstellen lösten direkt eine Kontroverse aus. Naidoo nähert sich mit dem Lied bewusst Verschwörungstheoretikern und Rechtspopulisten an, einige Passagen aus „Marionetten“ sind ein unverhohlener Angriff auf deutsche Politiker oder rufen zu Selbstjustiz auf.

Ein Medien-Aufschrei war die (kalkulierte) Folge der Veröffentlichung, Satiriker Jan Böhmermann teilte mit derbem Humor aus: In einem Video machte er aus Söhne Mannheims „Hurensöhne Mannheims“ und stellte Naidoo als Antisemiten dar.

„Marionetten“ von Söhne Mannheims: Lyrics

Um die Debatte zu verstehen, hilft es, sich genauer mit dem Text von „Marionetten“ zu befassen. Aus diesem Grund könnt Ihr hier den kompletten Text nachlesen:

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Und weil ihr die Tatsachen schon wieder verdreht

Werden wir einschreiten

Und weil ihr euch an Unschuldigen vergeht

Werden wir unsere Schutzschirme ausbreiten

Denn weil ihr die Tatsachen schon wieder verdreht

Müssen wir einschreiten

Und weil ihr euch an Unschuldigen vergeht

Müssen wir unsere Schutzschilde ausbreiten

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Aufgereiht zum Scheitern wie Perlen an einer Perlenkette

Seid ihr nicht eine Matroschka weiter im Kampf um eure Ehrenrettung

Ihr seid blind für Nylonfäden an euren Glieden und hackt

man euch im Bundestags-WC, twittert ihr eure Gliedmaßen

Alles nur peinlich und sowas nennt sich dann Volksvertreter

Teile eures Volkes nennt man schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter

Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid

Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid

Mit dem zweiten sieht man …

Wir steigen euch aufs Dach und verändern Radiowellen

Wenn ihr die Tür’n nicht aufmacht, öffnet sich plötzlich ein Warnhinweisfenster

Vom Stadium zum Zentrum einer Wahrheitsbewegung

Der Name des Zepters erstrahlt die Neonreklame im Regen

Zusamm’n mit den Söhnen werde ich Farbe bekennen

Eure Parlamente erinnern mich stark an Puppentheaterkästen

Ihr wandelt an den Fäden wie Marionetten

Bis sie euch mit scharfer Schere von der Nabelschnur Babylons trennen!

Ihr seid so langsam und träge, es ist entsetzlich

Denkt, ihr wisst alles besser, und besser geht’s nicht, schätz’ ich

Doch wir denken für euch mit und lieben euch als Menschen

Als Volks-in-die-Fresse-Treter stoßt ihr an eure Grenzen

Und etwas namens Pizzagate steht auch noch auf der Rechnung

Und bei näherer Betrachtung steigert sich doch das Entsetzen

Wenn ich so ein’n in die Finger krieg’, dann reiß’ ich ihn in Fetzen

Und da hilft auch kein Verstecken hinter Paragraphen und Gesetzen

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein?

Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter

Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein

Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter