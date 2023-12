John Lennon: Sein Grammy wird versteigert

Bis zu einer halben Million Euro werden für den Award erwartet, den Lennon nicht annehmen wollte.

Ein Grammy, den John Lennon zwar erhalten sollte, aber nie annahm, steht zum Verkauf in einem US-amerikanischen Auktionshaus. Zwei Jahre nach der Trennung der Beatles identifizierte sich der Sänger nicht mehr als „Beatle“ und lehnte deshalb das goldene Grammophon ab, das seine musikalische Leistung als Teil der Band würdigen sollte.

„Ich bin kein Beatle mehr“

Im Jahr 1972 erhielten die Beatles in der Kategorie „Besondere Verdienstauszeichnungen“ der Grammys den begehrten „Trustee“-Preis. Diese Würdigung wird unregelmäßig an Künstler:innen verliehen, die einen anhaltenden und einzigartigen Einfluss auf die Welt der Musik ausgeübt haben. John Lennon war jedoch nicht allzu begeistert von dem Award, da sich die Band 1970 getrennt hatte. Der Musiker entschied sich gegen die Ehrung und soll dem damaligen Präsidenten der Grammys mit den Worten „Ich bin kein Beatle mehr. Du kannst den Preis behalten“ begegnet sein.

Alle Beatles erhielten einen, Lennon wies ihn ab

Da Lennon es nicht entgegennahm, befindet sich dieses bedeutende Stück Musikgeschichte heute zum Verkauf im Auktionshaus „Gotta Have Rock and Roll“, das sich auf Musik-Artefakte spezialisiert hat. In der Beschreibung auf der Website heißt es: „Der Grammy Trustee Award von 1972 wurde den Beatles verliehen, speziell an John Lennon, der diesen Preis später dem Leiter von Apple Records schenkte – jenem Mann, der auch der Präsident von Naras (die Organisation, die den Grammy verleiht) war. Diese besondere Auszeichnung wird an Künstler vergeben, die nicht nur durch ihre Performances, sondern auch durch bedeutende Beiträge zur Aufnahmetechnik während ihrer Karriere herausragen. Im Jahr 1972 erhielten die Beatles diese Auszeichnung, wobei jedes Mitglied einen eigenen Grammy bekam. Das hier angebotene Exemplar ist dasjenige, das einst John Lennon überreicht wurde. Der goldene Grammophonpreis ist auf einem Holzsockel montiert, auf dem stolz eine Plakette mit der Inschrift ‚National Academy of Recording Artists and Sciences, National Trustees Awards 1972, An, The Beatles, John Lennon‘ prangt“.

Instagram-Beitrag des Auktionshauses

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Gotta Have Rock and Roll“ erwartet einen Erlös in der Spanne von ungefähr 280.000 bis 465.000 Euro für dieses einzigartige Stück. Aktuell können hier Gebote abgegeben werden.