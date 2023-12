Michael Jacksons erste Studioaufnahme für 48 Stunden erhältlich

„Big Boy (One-derful Version)“ kann man in Form eines limitierten „Open Edition“-Pakets erwerben.

Am 07. Dezember gibt es in einer spektakulären Aktion eine digitale Kopie von Michael Jacksons erster Studioaufnahme „Big Boy (One-derful Version)“ aus dem Jahr 1967 zu kaufen.

„Big Boy (One-derful Version)“ wird in Form eines „Open Edition“-Pakets als limitierte Auflage erhältlich sein. Neben Michael Jacksons erster Studioaufnahme werden auch Bilder des Masterbands und der Verträge, herunterladbare Song-Stems und eine digitale Vinyl-B-Seite mit „Michael the Lover“ und „My Girl“ sowie deren Stems für 25 US-Dollar verkauft.

Für 100 US-Dollar ist ebenfalls eine erweiterte Limited Edition erhältlich, die alles enthält, was auch in der regulären Version vorhanden ist und noch durch ein neu gestaltetes Artwork und neun zusätzliche Songs und Stems aus den „Steeltown-Sessions“ von 1967 ergänzt ist: „Big Boy (Steeltown Version)“, „We Don’t Have to Be Over 21 (To Fall in Love)“, „You’ve Changed“, „Tracks of My Tears“, „Lonely Heart“, „Saturday Night at the Movies“, „Stormy Monday“ und „Under the Boardwalk“.

Erste Tonbandaufnahme mit Michael Jacksons Stimme

Diese Pakete werden allerdings weltweit nur für 48 Stunden ab 07. Dezember zur Mittagszeit über die „anotherblock“-Website zu bekommen sein. In Zusammenarbeit mit Jacksons Mutter, Katherine Jackson, wird ein Teil des Verkaufserlöses an die „Legacy Foundation“ gehen, eine gemeinnützige Organisation, die Lake County, Indiana, unterstützt, wo auch Jacksons Heimatstadt Gary liegt.

„Big Boy“ entstand vor 56 Jahren, als Michael Jackson und seine Brüder in den One-derful-Studios in Chicago für ihre allererste Aufnahmesession zusammenkamen. Bei diesem Song handelt es sich um das erste Mal, dass die Stimme des Sängers auf Band aufgenommen wurde. Die Studio-Masteraufnahme wurde 2009 von dem Journalisten Jake Austen entdeckt. Eine spätere Version von „Big Boy“, die in einer separaten Session neu aufgenommen wurde, wurde im Januar 1968 von Steeltown Records als erste Single von The Jackson Five veröffentlicht.