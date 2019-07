Mikal Cronin kommt im Februar auf Deutschlandtour

Den „klassisch zelebrierten Power-Pop“ von Mikal Cronins aktuellem Album MCIII belohnte Musikexpress-Autor Oliver Götz für sein „ausformuliertes Songwriting“ mit beeindruckenden fünf von sechs Sternen. Umso tragischer, dass die Veröffentlichung des dritten Soloalbums des Indierockers bereits vier Jahre zurückliegt.

Jetzt hat Cronin nicht nur seine große US-Tour angekündigt, sondern zusätzlich für Februar 2019 einige vom Musikexpress präsentierte Konzerte in Deutschland versprochen. Ob er dort auch schon ein paar neue Songs eines potenziellen vierten Albums zum Besten geben wird? Ja, wird er! Zeitgleich mit der Tour hat Cronin seine neue Platte angekündigt: SEEKER, so ihr Titel, soll am 25. Oktober 2019 via Merge Records erscheinen. Eine neue Single namens „Show Me“ gibt es schon jetzt:

„„Show Me” is a song about feeling small in an overwhelming world”, sagt Cronin. „There’s a not-quite-subtle hint of the Heartbreakers in the instrumentation and arrangement, having asked many friends to play or sing. It’s one of my favorite songs from the album, I hope you like it too.”

Mikal Cronin live 2020 — hier sind die Deutschlandtermine:

10.02. München, Milla

11.02. Köln, Bumann & SOHN

12.02. Berlin, Kantine am Berghain

19.02. Hamburg, Molotow

Tickets gibt es vom 02. August an online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Dass Cronin aber auf jeden Fall einen Konzertbesuch wert ist, zeigt schon allein die beeindruckend lange Liste all seiner vergangenen musikalischen Projekte.

So stand er im Laufe der vergangenen zehn Jahre nicht nur immer wieder gemeinsam mit Langzeit-Buddy Ty Segall im Studio und auf der Bühne. Auch als Mitglied zahlreicher Bands wie den Epsilons, Charlie And The Moonhearts, Party Fowl und Okie Dokie erarbeitete sich Cronin in den vergangenen Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf in der Szene.

Zuletzt konnte man ihn auf Shannon Lays aktueller Single „Death Up Close“ hören, für die er das Saxofon in die Hand nahm und ein weiteres Mal die Vielseitigkeit seines musikalischen Talents unter Beweis stellte.