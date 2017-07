Mit Daniel Craig: Der nächste Bond-Film hat endlich einen Starttermin

Das gefühlt ewige Hin und Her um den 25. Bond-Film scheint vorbei zu sein. Via Instagram haben die Produzenten den Starttermin für den kommenden 007 verkündet. In den USA wird der nächste Film der Reihe am 8. November 2019 starten. In der Regel starten die Bond-Filme in Deutschland eine Woche früher als in den USA.

Auch interessant Jetzt also doch: Daniel Craig wird wieder James Bond spielen Daniel Craig wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder die Rolle des Agenten einnehmen, nach dem bisher letzten Film „Spectre“ sträubte er sich zuerst gegen eine Vertragsverlängerung. Berühmt ist seine Aussage „Ich würde mir lieber die Handgelenke aufschlitzen als wieder Bond zu spielen“. Wie er nun doch überzeugt wurde? Geld könnte eine Rolle gespielt haben. An anderen Rollenangeboten dürfte es Craig indes nicht mangeln, bald ist er in Steven Soderberghs Heist-Movie „Logan Lucky“ zu sehen.

Regisseur und Ensemble für den kommenden Bond-Film sind noch nicht bekannt, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson werden den Film erneut produzieren. Zuletzt hofften viele Fans der Reihe, dass Christopher Nolan den Regieposten übernehmen würde. In einem Interview zeigte sich Nolan interessiert an dem Job, machte aber auch deutlich, dass es sich bei seinem Bond-Film um eine komplett frische Idee handeln würde. Ergo: Mit Craig kein Nolan.

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. Bond 25 will be written by Neal Purvis and Robert Wade and produced by Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. The film’s cast, director and distributor will be announced at a later date. A post shared by James Bond 007 (@007) on Jul 24, 2017 at 1:04pm PDT

Der Regisseur für den kommenden 007-Film wird zeitnah mitgeteilt, die Autoren Neal Purvis und Robert Wade arbeiten bereits am Drehbuch. Die Autoren waren an nahezu allen Drehbüchern der Craig-Ära beteiligt.