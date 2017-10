Mit King Krule, Kettcar und Beck: 13 Alben, die uns in jeglicher Hinsicht überraschen

Diese Woche folgen wir King Krule auf seinem Album THE OOZ in die rauchblaue Nacht. Archy Marshall, das blasse, sehr junge Wunderkind aus London, wurde zur Stimme seiner Generation auserkoren – seine Stimme klingt uralt und zugleich wie die Zukunft. Ohne die sozialkritische Lesart bleibt THE OOZ eine große Studie urbaner Einsamkeit. Zu hören ist seine Wut und die lebensmüde Melancholie des Underdogs, der sich mit seiner Rolle auf der Regenseite des Lebens arrangiert hat und krönt sich mit diesem trippigen, elektronisch wabern­den Doom-Pop-Meisterwerk zum König der modernen „rambling men“.

Außerdem warten 12 weitere Alben auf Euch. Zum 20-jährigen Jubiläum kommt das gute alte Tamagotchi wieder auf den Markt. Coals widmen diesem bunten Plastik-Ei, hinter dessen Pixelbrei-Display ein kleines Küken lebte, den Namen ihres neuen Albums TAMAGOTCHI. Robert Plant spinnt auf CARRY FIRE Fäden weiter, aus denen schon die großen Alben von Led Zeppelin gewoben waren – inklusive keltischer Einflüsse mit Folkgeige, arabischen Arabesken und albanischem Cello. St. Vincent veröffentlicht diese Woche MASSEDUCTION. Annie Clarks endgültige Transformation von einer Heldin der New Yorker Indie-Szene zu einer künftigen Heiligen des Art Pop. Beck macht sich mit seinem neuen Album COLORS ganz flach, er vermutet den Pop wohl unterm Bett. Dass sich sein neues Album an den Zeitgeist ranschmeißt, ist das Problem. Und zwar so aggressiv, dass nach ersten Hörproben echtes Entsetzen in den Gesichtern gestandener ME-RedakteurInnen zu erkennen war. Kettcar legen auf ICH VS. WIR kompakte Kurzgeschichten hin, die aufhören und dann wieder anfangen, um in einer groß­artig hymnischen Zeile zu münden. Zu unserer eigenen Überraschung sind wir für Kettcar.

Unser Album der Woche: „THE OOZ” von King Krule

Außerdem sind am 13. Oktober 2017 folgende Alben erschienen:

Was 2017 an Alben noch so bringt?

Für alle Musikjunkies: Hier könnt Ihr sehen, welche Alben in diesem Jahr bereits erschienen sind und was noch kommen wird. Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit, versteht sich.