Morrissey-Livestream: Arte überträgt um 19:00 Uhr das Konzert in Berlin

Am Mittwoch überträgt der Kultursender ARTE Concert das Konzert von Morrissey in Berlin, das im Rahmen des Konzert-Formats „Berlin Live” stattfindet. Er wird neben Songs aus seinem neuen Album einige seiner größten Hits spielen. Für alle, die nicht live im SchwuZ-Club dabei sein können, bringt ARTE Morrissey zu Euch nach Hause. Ab 19 Uhr könnt Ihr hier den Livestream sehen.

Morrisseys neues Soloalbum LOW IN HIGH SCHOOL ist sein insgesamt elftes und erscheint am 17. November 2017. Der Vorgänger WORLD PEACE IS NONE OF YOUR BUSINESS erschien 2014. Eine erste Single teilte Morrissey bereits im September. „Spend the Day in Bed” heißt sie und feierte bei der BBC 6 Music Premiere.