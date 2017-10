Morrissey veröffentlicht zweite Single „I Wish You Lonely”

„Spent the day in bed…“, twitterte Morrissey Ende September und benannte damit nicht etwa seinen bisherigen Tagesablauf, sondern den Titel der ersten Single seines kommenden Albums. LOW IN HIGH SCHOOL ist Morrisseys insgesamt elftes Album und erscheint am 17. November 2017. Nun veröffentlichte Morrissey eine weitere Single. Hört hier den neuen Song „I Wish You Lonely” im Stream:

LOW IN HIGH SCHOOL wurde in den La Fabrique Studios in Frankreich and in Ennio Morricones Forum Studios in Rom aufgenommen. Produziert wurde es von Joe Chiccarelli (Frank Zappa, The Strokes, Beck, The White Stripes). Der Vorgänger WORLD PEACE IS NONE OF YOUR BUSINESS erschien 2014.