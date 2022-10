MTV Music Week 2022 in Düsseldorf: So sieht das Programm aus

In Düsseldorf findet vom 04. bis 12. November die MTV Music Week statt, die in den MTV European Music Awards am 13. November gipfelt. Das genre-übergreifende Musikevent bietet diverse Programmpunkte, das komplette Line-up findet ihr hier.

Die MTV Music Week beginnt am Freitag, den 04. November, mit drei verschiedenen Events. Eine K-Pop Party im The Eight formerly known as Ufer 8, ein Konzert der Band Annie Taylor im Ratinger Hof und eine Party im Oh Baby Anna unter dem Motto „Groove Kitchen“. Am 05. November gibt es im Rahmen des MTV Music Week presents free:pop nicht nur Musik, sondern zwei Panels zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Gleichberechtigung. Am gleichen Tag gibt es im Sir Walter noch einen Secret DJ Gig.

Im ZAKK (Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation) treten Montreal (05. November), Pongo (08. November), Low (09. November) und Muff Potter (10. November) auf. In der Zeit vom 07. bis 10. November gibt es im me and all Hotel täglich den MTV Breakfast Club zu hören. Am 11. November wird außerdem der erste EMA-Award für den „Best German Act“ vergeben.

Ein neues Event der MTV Music Week ist Punk Charity for Sea-Watch. Es spielen vier Bands und der gesamte Erlös des Abends wird an die Seenotrettung gespendet.

Weitere Künstler*innen, die während der Music Week in Düsseldorf auftreten, sind Alle Farben, Drunken Masters, Bryce Dessner von The National, Annie Taylor, Drangsal und Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.