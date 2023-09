MUSIKEXPRESS präsentiert: Das Week-End Fest XII in Köln

Vom 2. bis 4. November geht das Festival an den Start. Hier gibt's das Programm im Überblick.

Vom 2. bis 4. November werden in der Kölner Stadthalle die Tore wieder für das Week-End Fest geöffnet. Dabei fokussiert sich das Festival beim Line-up stets auf junge und experimentierfreudige Acts, die jenseits des Mainstreams zu Hause sind. Auch die mittlerweile 12. Ausgabe des Events verspricht einige spannende Indie- und Avantgarde-Pop-Künstler:innen, die neue Musik mitbringen werden.

Schon seit 2011, als Jörg Waschat (1971–2018) und Jan Lankisch das Week-End Fest zum ersten Mal ausrichteten, entwickelte sich das Festival zu einer Institution in der Millionenstadt am Rhein. Und auch in diesem Jahr geht es darum, Artists eine Bühne zu geben, die man normalerweise nicht so schnell in den Charts findet.

Mit dabei sind 2023 unter anderem die Bassistin Farida Amadou, die internationale Jazz-Kombo Joyce & Ensemble, der Singer-Songwriter Mndsgn, Lonnie Holley, Nabihah Iqbal und viele mehr – und wir präsentieren die gesamte Veranstaltung.

ME präsentiert: Week-End Fest XII

Wann: 2. bis 4. November 2023 Köln, Stadthalle Köln-Mülheim.

Karten: Tickets für alle drei Tage zusammen kosten 69 Euro, Tagestickets sind ebenfalls hier erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf der Website des Events.

Das Programm im Überblick

Donnerstag, 2. November

Farida Amadou (BE)

Lonnie Holley (US)

Freitag, 3. November

Eddie Chacon (US)

Joyce & Ensemble (BR/DE)

Nabihah Iqbal (UK)

MC Yallah (UGA)

Josey Rebelle (DJ, UK) (TBC)

Samstag, 4. November