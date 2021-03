MUSIKEXPRESS präsentiert: „Der Supergraben“ – Folge 4

In der vierten Folge des Supergrabens ist die Redakteurin und Musikjournalistin Melanie Gollin zu Besuch. Sie ist Herausgeberin des Magazins PEEING IN THE SHOWER und des Musik-Newsletters ZWISCHEN ZWEI UND VIER. Lange Zeit hat sie als Radiomoderatorin bei FluxFM gearbeitet und weiß, wie innovative, musikjournalistische Formate aussehen können. Da Melanie auch gerne Handarbeiten anfertigt, ist das Spiel heute eine Bastel-Challenge auf Zeit.

Auf der Bühne steht die Straßenmusikerin und Singer/Songwriterin Sophie Sutton mit ihrem Song BIRTHDAY TEXT. Die Supererbin hat Sophie vor einiger Zeit in Berlin beim Straßenmusizieren gehört und war von ihrer Stimme sofort beeindruckt. Sie sprechen darüber, wie sich die Coronakrise auf das „Busking“ (Straßenkunst) ausgewirkt hat.

„Der Supergraben“ wurde vergangenes Jahr aus der Not heraus als „Quarantäne-Magazin“ gegründet, nun geht der Weg vom Wohnzimmersofa ins große Studio. Die Supererbin empfängt Gäst:innen aus der Musikbranche, denen es so geht wie ihr selbst: Die vor der Corona-Krise geplanten Projekte und Konzerte liegen vorerst auf Eis. Dabei ist der Anspruch der Sendung ein möglichst diverses und handverlesenes Programm zu bieten, in der der Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz kommt.

Viel Spaß mit Folge 4! Jetzt alle zwei Wochen auf MUSIKEXPRESS.

Vorschau: Zu Gast beim nächsten Mal ist der Festival-Veranstalter Alex Krüger (z.B. Feel Festival) und Gitarren-Virtuose Willi Leinen.