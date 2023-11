MUSIKEXPRESS präsentiert: Die Sterne live im März 2024

Am 13. März 2024 geht die zehn Stopps umfassende Tour in Hannover los. Hier gibt's alle Infos.

Die Sterne sind im Frühjahr 2024 für zehn Konzerte in Deutschland unterwegs. Die „Grandezza Tour“ führt Frank Spilker und Band als Startschuss am 13. März 2024 nach Hannover – neun weitere Live-Termine folgen. Wir präsentieren die Tournee, die am 23. März im Hamburg endet.

Die Sterne live 2024: Tour-Termine im Überblick

13.03. Hannover, Béi Chéz Heinz

14.03. Leipzig, Conne Island

15.03. Frankfurt, Zoom

16.03. Dortmund, FZW

18.03. Düsseldorf, Zakk

19.03. Schorndorf, Manufaktur

20.03. Nürnberg, Club Stereo

21.03. Dresden, Beatpol

22.03. Berlin, Festsaal Kreuzberg

23.03. Hamburg, Knust

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Karten für die Shows im März gibt es über die Website der Band.