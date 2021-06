Noga Erez backstage im Hayarkon Park am 27. Mai 2021 in Tel Aviv, Israel.

In Israel gilt die Musikerin und Produzentin Noga Erez längst als Pop-Phänomen. Nächstes Jahr kommt sie für drei Gigs auch nach Deutschland.

Im März erschien Erez zweites Studioalbum KIDS. Auf der Platte vereint sie Pop mit HipHop und elektronischen Elementen. Der Sound schwingt zwischen düster, cineastisch und absolut tanzbar.

Musikexpress-Redakteurin Hella Wittenberg sagt dazu: „Die Israelin lotst uns mit ihrem Cool-Ass-Elektro-Pop durch höchst brisante Themenfelder. (…) Wenn sie über Depressionen singt oder darüber philosophiert, dass sie keine Peilung hat, was die Zukunft bringt – aber man auch nicht alles zerdenken sollte.“

Noga Erez: „KIDS ist politisch, weil heute alles politisch ist“

Nach ihrem Debüt OFF THE RADAR (2017) ist KIDS für die Künstlerin vor allem eine Reflexion der aktuellen globalen, politischen Verhältnisse, in denen wir leben: „Die Welt ist ein chaotischer Ort. KIDS ist politisch, weil heute alles politisch ist — sogar zu entscheiden, sich nicht mit Politik beschäftigen zu wollen. KIDS reflektiert die Zeit, in der es entstand.“

Musikexpress präsentiert: Noga Erez auf Tour 2022

19.02.2022 Köln, Artheater

22.02.2022 Berlin, Lido

01.03.2022 Hamburg, Uebel & Gefahrlich

Seht hier Noga Erez aktuelles Video „Story (feat. Rousso)“: