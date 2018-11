Musikexpress präsentiert: Robyn geht 2019 auf Deutschland-Tour

„Als echter Fanboy erhoffst du dir, dass Robyn endlich den überfälligen Superstar-Status erhalten möge. Doch du hast auch Angst davor, dass eine Boss-Transformation wohl auch bei ihr einen Marktkonformitäts-Gangbang voraussetzen würde. Schlimmer Gedanke”, schreibt Oliver Götz in seiner Rezension über Robyns neues Album HONEY, das am 26. Oktober 2018 erschien.

Jegliche Angst scheint unbegründet: Die Electro-Dancing-Queen Robyn legt ein solides, tanzbares neues Album vor, stellt es (ganz Superstar) bei „Later…with Jools Holland” vor und kommt im April trotzdem für ganze vier Konzerte nach Deutschland.

Hier die Daten der Deutschland-Tour von Robyn:

03.04.2019 – München (Tonhalle)

05.04.2019 – Köln (Palladium)

06.04.2019 – Berlin (UFO im Velodrom)

08.04.2019 – Hamburg (Mehr Theater)

Der Vorverkauf startet am Freitag, den 16. November 2018 über TixforGigs.

HONEY ist Robyns erstes Studioalbum seit acht Jahren. In den vergangenen Jahren experimentierte die Schwedin mit verschiedenen Produzenten und Künstlern, machte Studioaufnahmen in London, Stockholm und Paris.

Über ihr Album HONEY sagte die mit dem Song „Dancing On My Own” bekannt gewordene Musikerin vorab: „Es ist ein süßer Ort, wie eine sanfte Ekstase. Etwas, das so lustvoll ist – und so gut. Ich habe viel getanzt, während ich es aufgenommen habe. Ich habe zu einer Sinnlichkeit und einer Sanftheit gefunden, zu denen ich zuvor nicht in der Lage war. Insgesamt ist alles weicher geworden.“