Nach Einlassstopp beim Wacken 2023: Treten noch alle Acts auf?

Wird nach dem verhängten Besucherstopp auf dem Wacken Open Air 2023 nun auch das Line-up gekürzt?

Das Wacken 2023 musste einen kompletten Einlassstopp verhängen. Anhaltender Starkregen machte das Festivalgelände fast völlig unbegehbar. Kann aber das geplante Programm dennoch durchgezogen werden? Der Veranstalter liefert hier widersprüchliche Informationen.

Wacken 2023: Eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen

Die Misere um das Wacken 2023 begann bereits am Montag (31. Juli): Ununterbrochener Regen weichte die Campingplätze so stark auf, dass der Veranstalter einen vorläufigen Anreisestopp aussprach. Was folgte, war ein großes Verkehrschaos rund um den Landkreis Steinburg, ein Verbot für Kraftfahrzeuge und ein kompletter Einlassstopp. Sämtliche Karteninhaber:innen, die noch nicht auf dem Festivalgelände sind, können wegen der Witterung nicht mehr reingelassen werden.

Gerade mal zwischen 35.000 und 50.000 Metal-Fans sind nun auf dem Festivalareal zugelassen. Geplant wurde für 85.000. Bleibt die Frage, ob diejenigen, die es reingeschafft haben, ein komplettes Line-Up sehen werden? Ein Sprecher des Metal-Events gibt sich optimistisch: „Wir setzen das Programm um, wie es geplant ist. Die Bands sollen auftreten wie geplant“, heißt in einer Mitteilung.

Weniger positiv drückte sich am Mittwochmorgen (2. August) der Mitbegründer des Wackens, Thomas Jensen aus: „Wir kriegen das hin, es wird Programm geben, aber es können leider nicht alle teilnehmen.“ Auch auf der offiziellen Festival-Webseite heißt es, dass Entscheidungen über die noch stattfindenden Auftritte tagesaktuell mit den Behörden getroffen werden müssen. Als Headliner sind Bands wie Iron Maiden, Dropkick Murphys oder auch Doro Pesch vorgesehen.

Sollte das Programm tatsächlich in der geplanten oder einer anderen Form stattfinden, können Daheimgebliebene die Auftritte im Stream verfolgen. Weitere Informationen zum Wacken 2023 findet ihr auch hier.