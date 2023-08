Wacken Open Air 2023: Was Besucher jetzt wissen müssen

Das Wacken Open Air 2023 hat aufgrund der Wettersituation einen Besucherstopp verhängt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr hier.

Die chaotische Lage auf dem Wacken Open Air 2023 aufgrund der Wettersituation nimmt kein Ende. Nachdem gestern (1. August) bereits ein Anreisestopp für Kraftfahrzeuge verhängt wurde, verkündete das Team des Metal-Festivals nun einen kompletten Einlassstopp. Wir fassen zusammen, was Festivalbesucher jetzt wissen müssen.

Die Anreise ist nicht mehr möglich.

Auch, wer ein Ticket hat, kommt nicht mehr aufs Festivalgelände.

Auch eine Abreise ist derzeit nicht möglich.

Eine Abreise ist derzeit ebenfalls nicht möglich. „Wenn du dich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Festivalgelände befindest, ist eine Abreise aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen und dem daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuweg aktuell nicht möglich“, heißt es seitens der Veranstalter.

Über den Ablauf wird täglich mit den Behörden entschieden.

Ob das Programm also wie geplant stattfinden kann, lässt sich nicht vorhersehen. Das Wacken-Team bemüht sich aber, den Fans die versprochenen Shows zu bieten.

Von einem Besuch des Wacken-Dorfs wird abgeraten.

„Neben dem generellen Anreisestopp für das Festival sollen Metalheads ohne Bändchen auch das Wacken-Dorf an sich nicht besuchen. Es steht generell kein Parkraum zur Verfügung. Die Shuttles und der öffentliche Nahverkehr sind ebenso voll und an der Grenze zur Überlastung. Seht unbedingt von einem Besuch des Dorfes ab. Es ist schlicht nicht möglich“, so der Veranstalter.

Das Wacken-Team dazu: „Alle Gewerke auf dem Gelände des W:O:A sind aktuell betriebsbereit und offen. Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit den zusätzlichen Regenmengen in den letzten Tagen und den daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuwege kann es zu Einschränkungen individueller Einrichtungen im täglichen Betrieb kommen.“

Weitere und aktuelle Informationen findet ihr auf der Q&A-Seite des Festivals.