Nach Undercover-Recherche: Kollegah verschickt Abmahnungen

Kollegah steht mal wieder unter Druck: Reporter von VICE und Buzzfeed haben vor Kurzem in einer Undercover-Recherche aufgedeckt, mit welchen fragwürdigen Methoden der Rapper in seinem „Alpha Mentoring“ viel Geld macht. Nachdem der Artikel in zahlreichen Magazinen zitiert worden war und auch die eigene Fanbase nach einem Statement verlangte, lud Kollegah ein Video auf seinem YouTube-Kanal hoch, in dem er auf ausgewählte Vorwürfe einging.

Der kleine Einblick, den die Journalisten in das Programm während ihrer Recherche erhalten hatten, reiche nicht für eine objektive Berichterstattung aus, so seine Antwort. „Das ist auch eine juristische Frage, das läuft auch alles und wir gucken mal was daraus wird“.

Dass das keine Worthülse war, bestätigte am heutigen Dienstag der Chefredakteur von Buzzfeed Germany. Laut Daniel Drepper verschicken Kollegah und die Baulig Consulting GmbH, die hinter dem „Alpha Mentoring“ steht, derzeit Abmahnungen und sogenannte „presserechtliche Informationsschreiben“ – sowohl an VICE und Buzzfeed, als auch an Magazine, die über die Recherche berichtet hatten. Insbesondere kleine Medien ohne finanzielle Rücklagen könnten sich dadurch eingeschüchtert fühlen.

Die Köpfe von VICE und Buzzfeed Germany schätzen die Schreiben als „haltlos“ ein und wollen sich mithilfe einer Medienrechtskanzlei wehren. Weitere Betroffene können sich bei bei Twitter an @danieldrepper wenden.