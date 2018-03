Netflix: So kommt Ihr an ein lebenslanges Gratis-Abo

Ihr seid süchtig nach Netflix, wollt aber nicht monatlich Geld bezahlen, um den Streaming-Dienst nutzen zu können? Nun, solltet Ihr die Serien auf Netflix in- und auswendig kennen, kommt hier Eure große Chance:

Netflix hat nämlich die im Februar neu an den Start gegangene Original-Serie „Altered Carbon“ zum Anlass genommen und sich eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Das Gratis-Abo auf Lebenszeit. Dazu aber später mehr, vorab ein paar Worte zur Serie, damit Ihr überhaupt wisst, worum es geht:

„Altered Carbon" ist eine neue „Netflix Original"-Serie und seit Februar 2018 in der Mediathek des Streaming-Anbieters verfügbar. Die Science-Fiction-Serie im Cyberpunk-Look basiert auf dem gleichnamigen Roman des Autors Richard K. Morgan und spielt im San Francisco der Zukunft. Menschen leben hier ein ewiges Leben, ihre Körper sind lediglich Hüllen („Sleeves"), die nach Gusto gewechselt werden können. Jeder Mensch bekommt im zarten Alter von einem Jahr einen Chip in der Wirbelsäule im Nacken implantiert, der alles, was den Menschen zum Menschen macht, aufzeichnet und dort speichert.

Trailer:

Kostenloses Netflix-Abo: So funktioniert es

Netflix hat auf einer speziellen Aktionsseite ein Quiz eingerichtet, welches vom 01. März 2018 um 08 Uhr, bis zum 04. März 2018 um 20 Uhr läuft. Teilnehmen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und ein Facebook-Profil hat. Mit diesem Profil könnt ihr am Netflix-Quiz teilnehmen und Ihr müsst möglichst alle Fragen richtig beantworten. Pro Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten, aber nur eine richtige Antwort. Wer eine Frage falsch beantwortet hat, ist ausgeschieden. Die drei Personen, die in 84 Stunden die meisten Fragen richtig beantwortet haben, werden zu ewigen Netflix-Mitgliedern.

Hier geht es zum Quiz: Netflix Forever