Neu auf Disney+: Die Highlights im Oktober 2022

Neben Netflix und Amazon Prime Video bietet auch Disney+ eine breite Streaming-Auswahl. Diese wird laufend durch neue Filme, Serien und Dokumentationen ergänzt. Damit Ihr nicht den Überblick verliert, zeigen wir Euch die wichtigsten Neuerscheinungen des kommenden Monats.

Neu auf Disney+: Unsere Favoriten im Oktober 2022

The Bear: King of the Kitchen – Staffel 1

05.10.2022

Nach dem Selbstmord seines Bruders begibt sich der junge Sternekoch Carmy Berzatto zurück zu seinen Wurzeln und übernimmt kurzerhand den Familienbetrieb – einen heruntergekommenen Sandwichladen, der kurz vor dem Bankrott steht. „The Bear“ schafft es dabei schon ab der ersten Folge, die perfekte Balance zwischen bittersüßer Komödie und ernsthaftem Familiendrama zu finden. Ein besonderes Highlight der Serie ist zudem der von Serienschöpfer Christopher Storer („Eighth Grade“) handverlesene Soundtrack, der zu einem Großteil aus zeitlosen Klassikern großer Bands wie Pearl Jam, Radiohead und Genesis besteht.

Lommbock

07.10.2022

Als besonders gehaltvoll galt Christian Züberts Buddy-Kiffer-Komödie „Lammbock“ zugegebenermaßen nie – dafür aber als umso charmanter, liebenswerter und vor allem lustiger. Für die 2017 erschienene Fortsetzung schlüpften die Hauptdarsteller Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu wieder in ihre Paraderollen als verpeilte Kiffköpfe Stefan und Kai. Während der eine mittlerweile als reicher Staranwalt in Dubai lebt, betreibt der andere noch immer den berüchtigten Pizza- und Graslieferdienst aus dem Vorgängerfilm. Als die beiden sich jedoch durch einen Zufall wiedertreffen und gemeinsam einen Joint rauchen, nimmt das Unglück seinen Lauf.

Star Wars: Geschichten der Jedi – Staffel 1

26.10.2022

Als erste Anthologie-Serie im Star-Wars-Universum verspricht „Geschichten der Jedi“ vor allem, bislang unbekannte Details und Hintergründe beliebter Figuren in den lucasschen Kanon einzuführen. Die Animationsserie soll dabei trotz ihres Anthologie-Charakters zwei wesentliche Erzählstränge verfolgen. Einerseits sollen Kindheit und Jugend der schon aus „The Clone Wars“ bekannten Jedi-Anwärterin Ashoka Thano im Vordergrund stehen. Andererseits werden Star-Wars-Fans wohl auch zum ersten Mal einen jungen Count Dooku zu Gesicht bekommen – vor dessen Wechsel auf die Dunkle Seite der Macht.

Neu auf Disney+: Serien

03.10.2022

The Walking Dead – Staffel 11, Teil 3

05.10.2022

12.10.2022

Let the World See – Staffel 1

American Horror Stories – Staffel 2

Big Shot – Staffel 2

19.10.2022

Damages – Im Netz der Macht – Staffel 1-5

Pepper Ann – Staffel 1-3

26.10.2022

Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 2

The Good Doctor – Staffel 1-3

The Spectacular Spider-Man – Staffel 1

Neu auf Disney+: Filme

07.10.2022

10.10.2022

Grimcutty

14.10.2022

Rosalinde

Spider-Man: Far From Home

21.10.2022

Mija

28.10.2022

Das Geheimnis der Mumie

Big Business ­– Außer Spesen nichts gewesen

Neu auf Disney+: Dokumentationen

05.10.2022

Unknown Waters with Jeremy Wade

07.10.2022

Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d – The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice

12.10.2022

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze ­­­– Staffel 3

14.10.2022

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising

19.10.2022